На Ямале зарегистрировали четыре новых очага заражения коронавирусом

ТАСС, 18 июля. Четыре новых очага коронавирусной инфекции за последние сутки выявили на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил в субботу оперативный штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавируса.

"Четыре новых очага инфекции зарегистрировано среди вахтовых и производственных работников в п. Харп, на двух месторождениях в Пуровском районе и Салехарде", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что за сутки в регионе от коронавируса умер один человек, общее число умерших с начала пандемии достигло 60.

"В новоуренгойской больнице скончалась 44-летняя женщина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Течение болезни было тяжелым. Она находилась на искусственной вентиляции легких. Медики боролись за жизнь пациентки до последнего, но спасти ее не удалось", - рассказали в штабе.

За последние сутки на Ямале от коронавируса вылечились 119 человек, общее число выздоровевших превышает 4 тыс. человек. Всего с начала пандемии в ЯНАО было зафиксировано 9 147 случаев заражения коронавирусом (182 новых случая за сутки). Госпитализированы 999 человек, 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, два - в крайне тяжелом, 12 - на ИВЛ.