Полиция нашла организаторов вечеринки в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Полиция установила личности организаторов вечеринки, которая состоялась в центре Екатеринбурга на площадке возле Театра драмы под окнами регионального правительства, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции УМВД по городу Екатеринбургу установили личности организаторов так называемой вечеринки у Театра драмы. Ими оказались учащиеся различных учебных заведений Екатеринбурга в возрасте 19-23 лет, парни. По месту жительства их не оказалось, сыщикам угрозыска пришлось с ними связываться по мобильным телефонам. Все трое прислушались к доводам представителей МВД и явились в городское управление добровольно", - сказал он.

Глава пресс-службы уточнил, что молодых людей опросили, в отношении каждого из них было заведено дело по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории").

"Молодые люди подписали составленные в отношении них юридические документы и согласились с теми доводами, которые привели сотрудники органов внутренних дел. При этом они выразили сожаление, что их импровизированная вечеринка вызвала такой резонанс", - добавил Горелых.

Ранее сообщалось, что накануне у Театра драмы собралось несколько десятков молодых людей, которые принесли музыкальную аппаратуру и устроили танцевальную вечеринку. Полиция начала проверку.

На территории Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона Евгений Куйвашев продлил действие соответствующего указа об ограничениях до 20 июля.