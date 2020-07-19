Более 1,5 тыс. отдыхающих перенаправили с озера Тургояк на другие водоемы из-за пожаров

ТАСС, 19 июля. Доступ туристов на озеро Тургояк в Челябинской области ограничили после введения на территории Миасского городского округа режима ЧС в связи с лесными пожарами. Более 1,5 тыс. человек были перенаправлены на другие озера и водоемы, сообщил в воскресение в своем Telegram-канале заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

"Более 1,5 тыс. человек были направлены на отдых на соседние озера и водоемы, а также более 500 машин эвакуированы с озера. В связи с разрастающимся участком пожара вблизи береговой линии озера Тургояк порядка нескольких сотен туристов были эвакуированы с диких пляжей и малодоступной местности", - написал Безруков.

Министерство экологии региона призвало туристов отказаться от поездок на озера и леса в Миасском городском округе.

18 июля МЧС РФ сообщило о крупном лесном пожаре на площади 26 га в районе озера Тургояк. В МКУ "Управление ГОЧС" не исключают, что в случае, если пожар выйдет из-под контроля, придется эвакуировать население и перекрывать дороги.

Озеро Тургояк расположено на территории Миасского городского округа Челябинской области, является гидрологическим памятником природы регионального значения.