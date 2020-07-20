Площадь пожара в заповеднике "Денежкин камень" на Урале достигла 5,5 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Площадь пожара в природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской составляет 5,5 га. Об этом сообщается в официальной группе заповедника в социальной сети "ВКонтакте" в понедельник.

"Площадь пожара составила 5,5 га, пожар разведан по всему периметру с записью трека. Нижняя кромка пожара отработана, с уверенностью можно сказать, что не загорится вновь. Согласно избранной тактике и правилам тушения пожаров в горной местности с огнем борются с флангов. Для эффективной работы важно организовать постоянный подвоз воды к месту тушения, сейчас прорабатываются технические возможности доставки воды вертолетом.

Из-за значительной удаленности источников воды, тушение происходит медленнее, чем необходимо для локализации пожара. Вертолет Ми-8 уже выполнил три сброса воды, что значительно облегчило ситуацию.

"К сожалению, после 12-13 часов дня работы по тушению приходится сворачивать, так как все кромки раздуваются ветром, что крайне опасно для людей", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вертолет Ми-8 МЧС России осуществил сброс 30 тонн воды на очаги лесных пожаров на территории заповедника. "Воздушное судно для тушения природного пожара было решено задействовать в связи со сложностями тушения огня наземной группировкой. Трава и лес горят в труднодоступной горной местности, на значительном удалении от водоисточников. Аномально жаркая погода и ветер способствует быстрому распространению огня и осложняет работу людей и техники, задействованных в тушении пожара", - сообщили в ведомстве.

Заповедник"Денежкин Камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на Севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского Хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.

В новость были внесены изменения (9:08 мск) - добавлен комментарий регионального ГУ МЧС.