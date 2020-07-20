Площадь локализованных лесных пожаров в Югре составила около 7,7 тыс. га

ТАСС, 20 июля. Девятнадцать лесных пожаров действуют в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на площади 14 254,6 га, семь из них локализованы на площади 7 699,6 га. Об этом сообщили журналистам в департаменте недропользования и природных ресурсов округа в понедельник.

Накануне, 19 июля, в ХМАО был зафиксирован 21 действующий лесной пожар на площади 14 254,6 га, девять из них были локализованы на площади 6 984 га.

"Действуют 19 лесных пожаров на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 14 254,6 га, из них локализовано 7 лесных пожаров на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского и Советского лесничеств площадью 7 699,64 га", - говорится в сообщении.

По данным департамента, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами - как жителями региона, так и туристами - правил пожарной безопасности в лесах.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе, по информации департамента, зарегистрировано 248 лесных пожаров общей площадью 29 878,13 га (лесная площадь - 29 783,91 га).