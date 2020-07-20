Власти Свердловской области поддержат фестиваль Stenograffia

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Власти финансово поддержат проведение одного из крупнейших в России фестивалей уличного искусства Stenograffia. Об этом сообщил в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В этом году ожидалась очередная Stenograffia. Но, к сожалению, ребята проиграли аукцион на проведение фестиваля. Я переговорил с главой города Екатеринбурга Александром Высокинским и по итогам разговора принял решение поддержать фестиваль. Город не должен потерять столь знаковое событие, которое не просто улучшает окружающее пространство, а делает его дружелюбным, сплочает людей", - написал Куйвашев в Instagram.

Как пояснила ТАСС координатор фестиваля Анна Клец, Stenograffia в этом году пройдет при поддержке и городских, и региональных властей. Точной даты начала фестиваля пока нет, однако ожидается, что он пройдет в этом году до наступления холодов. "Сейчас будем собираться командой и обсуждать сроки, потому что у нас часть работы была проделана, нам сейчас нужно провести коммуникации с партнерами. Пока не можем сказать [точную дату], но в скором времени обязательно объявим", - сказала она.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".

Ранее стало известно, что фестиваль остался без финансирования администрации города, так как организаторы фестиваля проиграли конкурс на проведение в областном центре мероприятия такого формата московской компании "Коннект".