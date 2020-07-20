Более 100 случаев коронавируса зафиксировали среди работников предприятия ТВЭЛ на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Более 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано на Уральском электрохимическом комбинате (АО "УЭХК", предприятие топливной компании Росатома - ТВЭЛ, г. Новоуральск, Свердловская область). Из-за нехватки сотрудников компания переносит сроки ремонтных работ, сообщил генеральный директор комбината Александр Белоусов в видеообращении на официальной странице предприятия в социальной сети "Вконтакте".

"Ситуация непростая <...>. У нас уже более 100 человек, которые заболели коронавирусом. На сегодня только 8 человек находятся в стационаре, остальные лечатся на дому. Но это сказывается на работе, потому что есть участки, где не хватает персонала, и мы вынуждены начало каких-то ремонтных работ перенести на более поздние сроки", - сказал он.

Белоусов отметил, что в медцентре компании "Изумруд" изолировано около 90 человек оперативного персонала для исключения риска их заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, это было сделано для обеспечения устойчивой работы технологической цепочки комбината.

АО "УЭХК" входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании Росатома - ТВЭЛ. ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.