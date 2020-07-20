СК возбудил дело по факту нападения на судью на Ямале

ТАСС, 20 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в нападении на судью во время заседания горсуда в ямальском городе Лабытнанги, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В городе Лабытнанги мужчина подозревается в совершении насильственных действий в отношении судьи во время судебного заседания", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 296 УК РФ ("Насильственные действия, совершенные в отношении судьи, в связи с рассмотрением дела в суде").

По версии следствия, 3 июля в Лабытнангском городском суде один из обвиняемых по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 327 ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов") и ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), 39-летний мужчина, отбывающий пожизненное заключение за ранее совершенные преступления, применил в отношении судьи насильственные действия.