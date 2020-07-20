Почти 60 человек заразились коронавирусной инфекцией в строительной компании в Тобольске

ТАСС, 20 июля. Новый очаг коронавирусной инфекции зарегистрирован в Тобольске Тюменской области. На строительном предприятии было выявлено 57 случаев заболевания, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев в Telegram-канале оперштаба в понедельник.

"Один новый очаг в Тобольске в одной из строительных компаний, зарегистрировано 57 лабораторно подтвержденных случаев, более 300 контактных", - сказал он.