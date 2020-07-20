Почти 60 человек заразились коронавирусной инфекцией в строительной компании в Тобольске

ТАСС, 20 июля. Новый очаг коронавирусной инфекции зарегистрирован в Тобольске Тюменской области. На строительном предприятии было выявлено 57 случаев заболевания, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев в Telegram-канале оперштаба в понедельник.
"Один новый очаг в Тобольске в одной из строительных компаний, зарегистрировано 57 лабораторно подтвержденных случаев, более 300 контактных", - сказал он.
По словам Летюшева, в организации проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации.
Всего, по его информации, на контроле регионального управления Роспотребнадзора находятся пять очагов распространения коронавирусной инфекции, всего там заразились 154 человека, более 1 500 контактных лиц. Летюшев уточнил, что продолжается наблюдение за двумя очагами в медицинских организациях.
По данным оперативного штаба Тюменской области на 20 июля, в регионе зарегистрировано 4 779 случаев инфицирования, за сутки прирост составил 112 случаев за весь период выздоровели 3 053 пациента, 22 человека умерли.