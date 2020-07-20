Лишенный сана схимонах Сергий не явился на суд по делу о возбуждении ненависти

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА /Свердловская область/, 20 июля. /ТАСС/. Верхнепышминский городской суд Свердловской области начал заседание по административному делу о возбуждении ненависти или вражды в проповеди лишенного церковным судом сана схимонаха Сергия (Романова). Сам Сергий на суд не явился, его интересы представляет адвокат Светлана Герасимова, передает корреспондент ТАСС.

По данным суда, Романов привлекается за допущенные им высказывания в ходе проведения проповеди в здании Среднеуральского женского монастыря, носящие признаки возбуждения вражды, ненависти, розни, унижения человеческого достоинства к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению неопределенного круга лиц, призывающих к соблюдению режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции. Высказывания зафиксированы на видео и получили широкое распространение в интернете и средствах массовой информации.

7 июля мировая судья Александра Белошейкина признала схимонаха Сергия (Романова) виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности") и назначила ему штраф в размере 90 тыс. рублей.

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор направлен на утверждение патриарху.