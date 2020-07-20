Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля

"Сегодня ограничительные меры в Свердловской области были продлены еще на неделю - до 27 июля", - написал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram в понедельник.

При этом свердловские власти разрешили проводить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях.

"Разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающем 50% от вместимости площадки. Разрешена работа оборудованных веранд открытого типа по всему региону. Кроме того, теперь могут открыться музеи и библиотеки", - написал Куйвашев.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, а также ряд других ограничительных мер.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области зафиксировано 18 023 случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время выздоровели 12 092 человека, 195 пациентов умерли.