Потери урожая зерна из-за засухи в Челябинской области оценили в 40% от плана

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Установившаяся на полях в Челябинской области засуха, по предварительным данным, приведет к недобору порядка 40% урожая зерновых от плановых показателей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой главы региона.

"Режим ЧС из-за засухи объявили 19 сельскохозяйственных районов [региона] из 21, в ряде районов области осадков не было с июня. В ближайшее время режим ЧС по засухе будет объявлен на территории всей Челябинской области. Предварительный недобор зерна в этом году составит порядка 40% от плановых показателей", - говорится в сообщении.

Губернатор области Алексей Текслер поручил областному Минсельхозу подготовить необходимый пакет документов для получения федеральной компенсации за потери, которые понесли предприятия из-за засухи. Он также призвал представителей банков и лизинговых компаний включиться в работу и помочь фермерам и хозяйствам в пролонгации банковских кредитов и расчетов по лизинговым программам.

По данным синоптиков, в регионе последние несколько недель сохраняется жаркая сухая погода. При этом, как уточнили в Минсельхозе области, в дневные часы температура воздуха поднималась до плюс 38 градусов, на почве - до 57-68 градусов.

Ранее местные власти сообщали, что перед регионом стояла задача произвести не менее 1 млн 800 тыс. тонн зерна.