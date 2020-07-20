В Кургане появится научно-практический центр логопедии

ТАСС, 20 июля. Научно-практический центр логопедии откроется на базе Курганского государственного университета (КГУ) 3 августа. Там будут работать с детьми с нарушениями речевого развития вплоть до полного отсутствия речи, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой вуза в понедельник.

"В Курганском государственном университете открывается научно-практический центр логопедии, его работа начнется 3 августа. Центр готов заниматься с детьми, имеющими различные нарушения речевого развития, от единичных дефектов звукопроизношения до полного отсутствия разговорной речи. <...> Он размещен в учебном корпусе Института педагогики, психологии и физической культуры (Советская, 63). <...> Число детей с нарушениями речевого развития с каждым годом в Кургане неуклонно растет, все больше становится "неговорящих" детей, которые нуждаются в высококвалифицированной помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива создания центра принадлежит преподавателям университета. Для его работы были разработаны специальные программы коррекционно-развивающей работы для детей.

"Кандидаты педагогических наук, доценты, логопеды-практики выступили с инициативой создания на базе КГУ логопедического центра. Это просторное, светлое помещение с современным ремонтом, оснащенное всем необходимым оборудованием для качественного и комфортного проведения логопедических занятий. <...> Работать с малышами будут не только высококвалифицированные специалисты-дефектологи из числа преподавателей кафедры дефектологии, но и молодые, грамотные, творческие логопеды из числа лучших выпускников университета под руководством кандидата педагогических наук, доцента, заведующей кафедрой дефектологии Веры Дубовской", - добавили в пресс-службе вуза.