ТАСС, 20 июля. Курганский городской суд продлил арест заместителю начальника УМВД Курганской области и бывшему начальнику ОМВД Шадринска, которые обвиняются в хищении группой лиц не менее 27 млн рублей бюджетных средств, до 20 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник.

"Да, им продлили арест до 20 сентября", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о продлении ареста замначальника УМВД области Андрею Шамину и бывшему начальнику ОМВД Шадринска Дмитрию Кокотееву.

Ранее ТАСС сообщал, что правоохранительные органы задержали членов преступной группировки из числа действующих сотрудников курганской полиции - заместителя начальника УМВД России по Курганской области, а также начальника, главного бухгалтера и двух подчиненных бухгалтера ОМВД "Шадринский".

Следователи установили, что хищения происходили с 2012 года по февраль 2020-го. До 2017 года замначальника УМВД по Курганской области был начальником отдела МВД России по городу Шадринску. По версии следствия, он организовал и возглавил преступную группу, целью которой стало хищение денежных средств из денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России "Шадринский". Следствие утверждает, что полицейские систематически изготавливали фиктивные платежные ведомости, подписывали их у начальника отдела полиции, а в последующем выдавали личному составу суммы в заниженном размере, а разницу в выплатах присваивали себе.