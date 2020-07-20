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Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа

В оперштабе добавили, что люди старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции

ТАСС, 20 июля. Режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области продлен до 16 августа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

"Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлен до 16 августа", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что люди старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области зафиксировано 4 779 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время выздоровели 3 053 человека, 22 пациента умерли.

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РоссияТюменская область
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