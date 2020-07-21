Общественники планируют собрать средства на ремонт подвалов "Городка чекистов" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Общественники планируют собрать средства на разработку документации для капитального ремонта подвалов домов памятника конструктивизма и одного из самых известных символических объектов города "Городка чекистов" в Екатеринбурге. Капремонт здесь запланирован на 2039-2041 годы, однако горожане считают, что работы необходимо начинать как можно скорее, сообщила ТАСС во вторник руководитель PR-направления Музея истории Екатеринбурга Ирина Костерина.

Жилой комплекс "Городок чекистов", построенный в центре Екатеринбурга по заказу свердловского управления НКВД в 1929-1934 годаз, в 2016 году вошел в список объектов авангарда, приоритетных к сохранению Минкультуры РФ. Главная легенда этого места - о "расстрельных комнатах", расположенных прямо в подвалах жилого комплекса, никем из историков официально не подтверждается, но по сей день активно обсуждается в Екатеринбурге.

"В "Городке чекистов" очень давно не проводилось никаких работ - управляющие компании проводят только текущий ремонт, но этого не хватает, многие конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии, у них большой износ, и одно из проблемных мест - подвалы, в которых находятся инженерные коммуникации. Мы сейчас переписываемся с уполномоченными органами, чтобы понять, на каком этапе это все есть, выясняем, что конкретно сделано, и что мы можем сделать. Мы планируем идти по порядку: то есть получить задание, дальше - собирать средства на научно-проектную документацию, общаться с фондом капремонта, чтобы сдвинуть сроки проведения работ, потому что сейчас они запланированы на 2039-2041 годы. Проблема в том, что на ремонт обычных домов нужно гораздо меньше денег, чем на объекты культурного наследия - разработать научно-проектную документацию стоит достаточно дорого, нужно также работать с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области", - процитировала она члена инициативной группы Юлию Крапивину.

Общественники разработали план действий и вышли на связь с местными властями. Сейчас они планируют получить задание на работы, на основании которого будет выполнена проектная документация.

"Каждый пункт должен соответствовать федеральному закону "Об объектах культурного наследия", иначе работы не согласуют. <...> Работы по сохранению - это и разработка научно-проектной документации, и капитальный ремонт, и реставрация, и консервация, и противоаварийные работы, это все должна определять организация, которая имеет лицензию Минкультуры России. Это очень долгий процесс и, если сейчас его не инициировать, чем мы и хотим заняться в рамках проекта "Школа наследия. Екатеринбург" (проект реализуется на средства Фонда президентского гранта), то объект культурного наследия будет разрушаться. Степень износа повышается пропорционально возрасту здания, и чем раньше будут произведены работы, тем лучше и дешевле они будут", - считает общественница.

О проекте "Школа наследия. Екатеринбург"

Просветительский проект "Школа наследия. Екатеринбург" был отмечен в 2019 году Фондом президентских грантов, размер выплаты на проведение обучения, лекций, мастер-классов для горожан составил более 2 млн рублей. Инициатором проведения школы стал Фонд независимого кино "Манифест-16", партнерами выступили Музей истории Екатеринбурга, Управление Министерства культуры РФ по УрФО, Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия, Екатеринбургская специальная научно-реставрационная мастерская и Бюро технических экспертиз. В результате участники - обычные горожане и общественники - после курса лекций и семинаров создали 10 проектов по восстановлению исторических зданий и общественных мест города.