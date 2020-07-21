Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. Пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС во вторник.

"На утро 21 июля в городе Нижние Серги вода ушла из подтопленных домов. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также три дома. Эвакуированы из зоны подтопления пять человек, остальные жители самостоятельно покинули свои дома благодаря своевременному оповещению. Пострадавших в результате непогоды и ее последствий нет", - сообщили в пресс-службе.

В пункте временного размещения находятся пять человек, из них трое детей. Остальные жители разместились у родственников. "Для мониторинга зоны паводка задействован беспилотный летательный аппарат МЧС России. По уточненной информации, подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания", - добавили в ГУ МЧС.

В городе проводятся аварийно-восстановительные работы, расчистка территории. Бригады энергетиков принимают меры к восстановлению электроснабжения. Специалисты приступили к оценке ущерба, нанесенного паводковыми водами.

О паводке

Глава района сообщил о том, что планируется эвакуация жителей, на место ЧП стягивается техника со всего района. В региональном ГУ МЧС уточнили, что на помощь местным спасателям выдвинулась дополнительная группировка из Екатеринбурга (50 человек и 7 плавсредств), а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Город Нижние Серги расположен на западном склоне Среднего Урала в 82 км от Екатеринбурга. В нем проживают около 9 тыс. человек. В городе находятся Нижнесергинский метизно-металлургический завод (входит в "НЛМК-Урал"). Населенный пункт известен своими санаториями.