УрФУ разрешил студентам защищать стартапы в качестве дипломных работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет с 2020 года внедрил практику защиты в качестве дипломных работ стартапов, сообщила ТАСС заместитель первого проректора вуза Надежда Терлыга. В этом году в формате "стартап как диплом" было представлено несколько выпускных работ.

"Радует, что среди студентов немало молодых людей, которые готовы взяться за создание и защиту своего стартапа в качестве дипломной работы. Упоминание о том, что защищен не просто диплом, а "стартап как диплом" обязательно появится в документах у всех защитившихся, а это своего рода дополнительное подтверждение качества и перспективности идеи выпускника", - сказала Терлыга.

В Инновационной инфраструктуре вуза ТАСС добавили, что данная практика введена впервые в этом году. Несколько проектов от разных институтов УрФУ уже защищены как дипломы-стартапы.

"Для УрФУ в целом тенденция защиты подобных дипломов - индикатор того, что вуз идет в ногу со временем и в нем учатся не только ради постижения новых знаний, но и всерьез работают над практической реализацией инновационных идей", - добавила Терлыга.

Также, отметили в вузе, у студентов - разработчиков стартапов есть возможность пройти годовую практику в нанотехнологическом центре "ТехноСпарк". В мае 2020 году вуз и "ТехноСпарк" подписали соответствующее соглашение. Около 200 студентов вуза уже зарегистрировались на участие в этой программе.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".