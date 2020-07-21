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Пандемия коронавируса нового типа

Количество безработных в Свердловской области превысило 100 тыс. человек

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что на фоне пандемии в регионе прогнозируется снижение в обороте розничной торговли, в объеме инвестиций в основной капитал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Более 100 тысяч человек в Свердловской области считаются безработными, их число выросло из-за последствий пандемии коронавируса, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе заседания областного Законодательного собрания.

"Последствия пандемии коронавируса негативно сказались и буду сказываться на ситуации в экономике региона. <...> На сегодня численность безработных превысила 100 тыс. человек", - сказал он.

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Куйвашев добавил, что в регионе прогнозируется снижение в обороте розничной торговли, в объеме инвестиций в основной капитал. Так, за первое полугодие доходы областного бюджета составили 94 млрд рублей или 40% от годового плана и снизились на 10,5 млрд рублей или 10% в сравнении с 2019 годом. При этом губернатор отметил, что к середине 2021 года регион должен справиться с последствиями коронавируса и выйти на уверенный рост.

По данным на конец мая, число зарегистрированных безработных в Свердловской области увеличилось более чем в два раза с начала 2020 года и составило 54 тысячи человек.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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