Количество безработных в Свердловской области превысило 100 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Более 100 тысяч человек в Свердловской области считаются безработными, их число выросло из-за последствий пандемии коронавируса, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе заседания областного Законодательного собрания.

"Последствия пандемии коронавируса негативно сказались и буду сказываться на ситуации в экономике региона. <...> На сегодня численность безработных превысила 100 тыс. человек", - сказал он.