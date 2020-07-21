Глава Свердловской области сообщил, что в 2019 году зарплата в регионе выросла на 8%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Заработная плата в Свердловской области по итогам 2019 года выросла на 8% по сравнению с 2018 г. и составила более 41 тыс. руб. Социальная сфера в работе областного правительства была приоритетной, сообщил во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе заседания областного законодательного собрания в своем отчете о результатах деятельности правительства региона в 2019 г.

"В 2019 году заработная плата в регионе увеличилась на 8% и составила 41 110 руб. Рост был обеспечен не только в бюджетной сфере, но и в отраслях реального сектора экономики", - сказал он.

Куйвашев отметил, что социальная сфера была приоритетной в работе регионального правительства, в том числе в вопросах финансирования. Так, на ее развитие было направлено 66% расходов областного бюджета или 173 млрд руб. По его словам, по итогам 2019 г. было выдано более 8 тыс. сертификатов на областной материнский капитал, стоимость каждого сертификата - 137 тыс. руб.

Губернатор добавил, что по итогам прошлого года укрепилось первичное звено здравоохранения, фельдшерско-акушерскими пунктами охвачено 268 населенных пунктов региона. Куйвашев подчеркнул, что в регионе начали разработку комплексной программы общественного здоровья уральцев.

За 2019 год было введено 6 тыс. мест в дошкольных образовательных учреждениях и 8 тыс. мест в школах.

Также в регионе по итогам прошлого года было введено 2,4 млн кв. м жилья или 115% к уровню 2018 г. Из аварийного жилья было расселено более 1 100 человек, по программе расселения строится 13 новых домов.

Рост ВРП

Валовой региональный продукт Свердловской области по итогам 2019 года составил 2,5 трлн рублей. В целом экономика региона показала положительные результаты, что дало возможность создать запас прочности для борьбы с пандемией, сообщил также Куйвашев.

"По итогам минувшего года валовой региональный продукт Свердловской области составил 2,5 трлн руб. или почти 102% к уровню 2018 года", - сказал он.

Куйвашев отметил, что работа правительства в 2019 г. была направлена на достижение показателей, определенных нацпроектами и региональной программой "Пятилетка развития". Он добавил, что по итогам 2019 года в Свердловской области наблюдалась положительная динамика в экономике и финансах. "Тем самым мы создали необходимый запас прочности, благодаря которому наш регион с минимальными потерями проходит сложнейший период коронавирусной пандемии", - пояснил он.

По словам Куйвашева, по итогам 2019 года заводы оборонно-промышленного комплекса полностью выполнили гособоронзаказ, при этом выполнив задачи по диверсификации производства. Он отметил, что кратно выросло производство аппаратов искусственной вентиляции легких.

Объем инвестиций в основной капитал составил 450,4 млрд руб. или 110% к показателю 2018 года. Инвестиции в металлургии, по информации Куйвашева, составили 47 млрд руб.