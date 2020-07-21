НЛМК-Урал ликвидирует последствия подтопления предприятия в Нижних Сергах

"Расчищаем территорию, ведем ликвидацию последствий. Про возобновление работы говорить рано", - сказал собеседник агентства.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Предприятие группы НЛМК в городе Нижние Серги в Свердловской области НЛМК-Урал ликвидирует последствия подтопления части территории прокатного производства, возникшего из-за сильных ливней. Сроки возобновления работы производства пока неизвестны, сообщили ТАСС в пресс-службе НЛМК.

Вечером 20 июля из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках в Нижних Сергах произошло подтопление части территории прокатного производства НЛМК-Урал. На предприятии было оперативно отключено электро- и газоснабжение, остановлено оборудование.

В населенном пункте введен режим ЧС. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также три дома. Эвакуированы из зоны подтопления пять человек, остальные жители самостоятельно покинули свои дома благодаря своевременному оповещению. Пострадавших в результате непогоды и ее последствий нет.

В городе проводятся аварийно-восстановительные работы, расчистка территории. Бригады энергетиков принимают меры по восстановлению электроснабжения. Специалисты приступили к оценке ущерба, нанесенного паводковыми водами.

Город Нижние Серги расположен на западном склоне Среднего Урала в 82 км от Екатеринбурга. В нем проживают около 9 тыс. человек.