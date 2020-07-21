Турбизнес ЯНАО получил более 3,5 млн рублей субсидий от региональных властей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Представители туристического бизнеса Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили субсидии на общую сумму более 3,5 млн рублей от регионального правительства в качестве меры поддержки в период пандемии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На Ямале принят комплекс мер поддержки для предпринимателей, пострадавших из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Туристический бизнес был включен во второй пакет мер поддержки, согласно которому власти ЯНАО окажут финансовую поддержку туристическим операторам и агентам из регионального бюджета до 200 и 100 тыс. рублей соответственно в качестве возмещения затрат, возникших в связи с последствиями распространения коронавируса.

"На Ямале для предприятий туристической отрасли была введена особая мера поддержки - компенсация расходов. Сумма составила до 200 тыс. рублей для туроператоров и до 100 тыс. рублей для турагентов. Компенсации получили все, кто подал заявления и предоставил необходимые документы - 36 турагентств и три туроператора", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что всего представителям регионального турбизнеса было перечислено 3 512 352 рублей. Кроме того, предприятия сферы туризма могут воспользоваться другими региональными мерами поддержки: снижение ставки УСН доход с 5% до 1%, отсрочка или освобождение от арендных платежей, льготные финансовые продукты от агентства "Мой бизнес" и другие.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев. В 2019 году Ямал посетили порядка 172 тыс. туристов. По словам директора департамента молодежной политики и туризма правительства региона Наиля Хайруллина, ежегодно турпоток в ЯНАО увеличивается на 10%.