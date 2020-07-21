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Пандемия коронавируса нового типа

Росздравнадзор нашел нарушения в организации лечения коронавируса в Свердловской области

По результатам проверки Минздраву региона и Горздраву Екатеринбурга выдано предписание об их устранении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор выявил ряд грубых нарушений в организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Об этом сообщили пресс-службе Росздравнадзора во вторник.

"Несоблюдение сроков проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на COVID-19 лабораториями медицинских организаций; низкий охват лабораторными исследованиями на COVID-19 пациентов с диагнозами ОРВИ/грипп (апрель 2020 г. - 3,3%, май 2020 г. - 10,4%); низкий удельный вес подтверждения результатов исследований на COVID-19 при проведении ретестирования; недостаточная интеграция медицинских информационных систем, используемых медорганизациями Свердловской области, с региональной информационной системой, что затрудняет полноценный анализ данных об оказании медицинской помощи пациенту в стационаре и на амбулаторном этапе", - перечисляется в сообщении.

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Также комиссией Росздравнадзора выявлено расхождение информации о перепрофилированном коечном фонде, предоставляемой Минздравом региона, медицинскими организациями региона и Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). "В некоторых медицинских организациях число занятых пациентами с COVID-19 коек превышает количество перепрофилированных мест. Не все учреждения оснащены в достаточном количестве необходимым медицинским оборудованием - аппаратами искусственной вентиляции легких, прикроватными мониторами и др. В ряде больниц не хватает врачей-анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер и медицинских сестер-анестезистов. Имеющийся запас комбинезонов (противочумных костюмов) в половине медицинских организаций области составляет менее 7 суток", - уточнили в федеральной службе.

В Росздравнадзоре добавили, что по результатам проверки Минздраву Свердловской области и Горздраву Екатеринбурга выдано предписание об устранении выявленных нарушений. "Информация о надзорных мероприятиях направлена в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство здравоохранения РФ", - резюмировали в пресс-службе.

Всего в регионе зафиксировано 18 250 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки 227 случаев. Выписано 12 469 человек, умерли 205 человек, из них 10 за последние сутки.

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