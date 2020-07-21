Минздрав Свердловской области пересчитает статистику смертности от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Свердловской области уточнит в рамках проверки количество летальных случаев из-за коронавируса в регионе, пересчет проведут из-за низких показателей. Об этом сообщил на заседании Законодательного собрания области министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

"Развернув достаточное количество коек с кислородом, <...> мы имеем одну из самых невысоких летальностей в Российской Федерации. Хотя это вызывает сомнения, мы сейчас [проведем] проверку свою, будем пересчитывать. Но объективно у нас сегодня 205 умерших от COVID-19, [в тех случаях] где он был первым диагнозом", - сказал Цветков.

Он предположил, что после пересчета число умерших может возрасти до 360, и тогда летальность будет примерно на 1,5% ниже, чем в Москве.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 18 250, число летальных случаев - 205.