В Миассе отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, который 19 июля вводился в Миасском городском округе Челябинской области в связи с лесными пожарами, отменен. Однако посещение леса и разведение там огня по-прежнему запрещено, говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте городской администрации.

"Сегодня с 12:00 (10:00 мск) отменен режим ЧС. <…> По-прежнему на территории Миасского городского округа действует особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов и разведение огня", - говорится в сообщении.

18 июля МЧС РФ сообщило о крупном лесном пожаре в районе озера Тургояк площадью 26 га. В МКУ "Управление ГОЧС" не исключали, что если пожар выйдет из-под контроля, придется эвакуировать население и перекрывать дороги. 21 июля лесной пожар в окрестностях озера Тургояк ликвидирован на площади 120 га.

Прокуратура Челябинской области по поручению Генеральной прокуратуры РФ разбирается в ситуации.

Озеро Тургояк является гидрологическим памятником природы регионального значения, расположено примерно в 13,5 км от города Миасса Челябинской области. По данным Главного управления лесами Челябинской области, за минувшие сутки в регионе ликвидировано еще семь лесных пожаров на территории Брединского, Карталинского, Октябрьского и Чебаркульского лесничеств общей площадью 31,9 га. Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области произошло 499 лесных пожаров на площади 2 927,86 га.