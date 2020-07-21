Более 6 тыс. человек остаются без электричества в Нижних Сергах

"Без электроснабжения остаются 2 083 частных жилых дома, 17 многоквартирных жилых домов с населением 6 200 человек, из них 720 детей. Для устранения аварии на системе электроснабжения задействовано 6 бригад ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" в количестве 24 человек и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Более 6 тысяч человек остаются без электроснабжения в Нижних Сергах (Свердловская область), где из-за паводка введен режим ЧС. Об этом во вторник сообщает департамент внутренней политики аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

В департаменте отмечают, что, по предварительной оценке, семь домов нуждается в проведении полномасштабных аварийно-восстановительных работ.

Для оценки мер, принимаемых региональными и муниципальными властями, главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский провел заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС в Нижних Сергах. Отмечается, что комплекс предупредительных мероприятий, в том числе, информирование населения о прогнозе погоды, был выполнен своевременно.

"В первую очередь, необходимо незамедлительно решить все вопросы, касающиеся обеспечения жильем пострадавших, проведения аварийно-восстановительных работ, оказания материальной помощи. Полномочный представитель президента держит ситуацию на постоянном контроле", - цитируют в департаменте Руцинского и добавляют, что полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов поручил совместно с ГУ МЧС России по Свердловской области держать на контроле ход аварийно-восстановительных работ, обратить особое внимание на оказание помощи пострадавшим в результате паводка жителям. По информации департамента, в результате прохождения дождевого паводка эвакуированы 5 человек, из них 3 ребенка, которые размещены в пункте временного размещения. Остальные жители подтопленных домов самостоятельно покинули свои дома и размещены у родственников.

Для размещения пострадавшего населения функционирует 3 пункта вместимостью 451 человек. Ранее сообщалось, что глава МЧС Евгений Зиничев по поручению президента РФ Владимира Путина вылетает в Свердловскую область, где из-за паводка введен режим ЧС.

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги, пострадавших нет, однако потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также три дома, подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, 4 административных здания. В городе проводятся аварийно-восстановительные работы, расчистка территории. Специалисты приступили к оценке ущерба, нанесенного паводковыми водами. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размыванием дорог в городе.

О городе

Город Нижние Серги расположен на западном склоне Среднего Урала в 82 км от Екатеринбурга. В нем проживают около 9 тыс. человек. В городе находится прокатный стан завода "НЛМК-Урал", он также известен своими санаториями.