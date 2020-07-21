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Пандемия коронавируса нового типа

В Свердловской области создадут единый медицинский информационный портал

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что это позволит быстро и своевременно прослеживать каждого пациента независимо от того, в каком городе или больнице он находится

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области создадут единый медицинский информационный портал для Екатеринбурга и городов региона. Использование разных информационных систем затрудняет работу по отслеживанию пациентов, в том числе заразившихся новым коронавирусом, сообщил во вторник в ходе брифинга заместитель губернатора региона Павел Креков.

Во вторник пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что ведомство выявило ряд грубых нарушений в организации медпомощи пациентам с коронавирусом в регионе. В частности отмечена недостаточная интеграция медицинских информационных систем, используемых медорганизациями области, с региональной информационной системой, это затрудняет полноценный анализ данных об оказании медицинской помощи пациенту в стационаре и на амбулаторном этапе.

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"На одном из ближайших заседаний правительства будет принято решение о передаче в областную собственность информационного медицинского центра, который есть в Екатеринбурге. Это позволит создать единый информационный портал с единой информационной системой. <...> И решит ту проблему, на которую нам совершенно справедливо было указано", - сказал Креков.

Он отметил, что создание единой информационной системы позволит быстро и своевременно прослеживать каждого больного, независимо от того, в каком городе или какой больнице он находится. По словам заместителя губернатора, муниципальная система здравоохранения представлена большой системой здравоохранения Екатеринбурга, вся остальная система - областная. При этом используются разные информационные системы, что "затрудняет работу".

Всего в регионе зафиксировано 18 250 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки 227 случаев. Выписаны 12 469 человек, умерли 205 человек, из них 10 за последние сутки.

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РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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