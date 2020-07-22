В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Без света оставались более 6 тыс. человек.

"Электроснабжение в городе Нижние Серги восстановлено", - говорится в сообщении.

В городе из-за паводка введен режим ЧС. Продолжаются работы по расчистке улиц, а также русла реки Заставка от мусора: вывезено 1 555 куб. м. мусора. Производится откачка воды из подвалов частных жилых домов, придомовых территорий. Всего к ликвидации последствий привлечены 436 человек, 68 единиц техники.

Пострадавших в результате паводка нет, однако потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, 4 административных здания. Специалисты приступили к оценке ущерба. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размыванием дорог в городе.