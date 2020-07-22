Совет директоров "Уралмашзавода" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Совет директоров крупнейшего российского производителя оборудования для горнодобывающей, металлургической и атомной отраслей "Уралмашзавод" (УЗТМ, входит в группу УК "УЗТМ-КАРТЭКС") рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. Об этом сообщается в среду на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества в связи с формированием убытка по итогам 2019 финансового года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества за 2019 год не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров предприятия состоится 21 августа.

Кроме того, совет директоров принял решение увеличить уставный капитал УЗТМ за счет дополнительного выпуска 34 млрд 102 млн 794 тыс. 362 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

Общий совокупный убыток завода по итогам прошлого года увеличился в 6,5 раз и достиг 3,148 млрд рублей. В 2018 году убыток составил 482 млн рублей. В компании поясняли, что убыток обусловлен в основном списанием отложенных налоговых активов на 2 млрд руб., образовавшихся в результате продолжительной убыточной деятельности предприятия до 2015 года. При этом выручка УЗТМ достигла в 2019 году самого большого значения за 20 последних лет и составила 10,8 млрд руб., что на 22% больше по сравнению с 2018 годом. Показатель EBITDA составил 941,1 млн руб., увеличившись на 13%.

"Уралмашзавод" - один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. С 2016 года завод входит в УК "УЗТМ-КАРТЭКС", которая является основным акционером предприятия. Доли остальных участников не раскрываются.