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Глава МЧС сообщил, что подачу газа в Нижние Серги восстановят к зиме

Во вторник сообщалось, что 70 индивидуальных жилых домов остаются без газоснабжения
Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев во время осмотра последствий паводка в Нижних Сергах Донат Сорокин/ТАСС
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Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев во время осмотра последствий паводка в Нижних Сергах
© Донат Сорокин/ТАСС

НИЖНИЕ СЕРГИ /Свердловская область/, 22 июля. /ТАСС/. Подача газа в город Нижние Серги, где из-за паводка введен режим ЧС, будет восстановлена к зиме. Об этом в среду сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

"Я думаю, что это все [газоснабжение] будет восстановлено. До зимы точно", - сказал он, отвечая на вопрос местной жительницы.

21 июля сообщалось, что 70 индивидуальных жилых домов остаются без газоснабжения. На одном из участков, по сообщению пресс-службы АО "Газэкс", газопроводы смыло потоком воды - для восстановления потребуется прокладка новой трассы.

Как сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе совещания по итогам осмотра затопленного года, в первую очередь в Нижних Сергах будет восстановлено русло реки и дорога.

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"Первоочередные задачи - это восстановить русло реки, начать восстановление дорожного полотна, инженерной инфраструктуры. Работают комиссии по оценке нанесенного ущерба частным домовладениям. Идут работы по соглашению с людьми по оказанию помощи. Будут дома, которые полностью утрачены. Мы будем работать по компенсации или помощи по строительству новых домов", - сказал он.

Куйвашев также заявил о необходимости проведения дезинфекции города.

"Необходимо организовать дезинфекцию <...> вблизи, на подходах и рядом с жилыми строениями", - сказал он.

Губернатор добавил, что необходимо оценить реальный ущерб жителей домов, попавших в зону подтопления. "Нужно вникать в проблему каждой семьи - сколько нужно средств, - чтобы мы смогли в полной мере оценить ущерб", - отметил он.

Куйвашев попросил представителей МВД оставить дежурные посты, чтобы избежать "различного рода эксцессов", которые могут возникнуть. "Я прошу находиться вас и коллег <...> здесь до момента выполнения всех задач, о которых мы сегодня говорим", - сказал губернатор.

Электроснабжение в Нижних Сергах восстановлено в 97% многоквартирных и частных домов, сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Николай Смирнов.

"К настоящему времени 97% многоквартирных и частных домов обеспечены на постоянной основе электроэнергией", - сказала он, добавив, что полностью электроснабжение будет восстановлено к концу дня.

Смирнов также сообщил, что один газопровод по улице Жукова полностью уничтожен. Его восстановление планируется к началу отопительного сезона. Длина газопровода составляет 4,3 км, стоимость работ - 22 млн рублей.

В городе из-за паводка введен режим ЧС. Пострадавших в результате ЧП нет, однако потоком воды повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Специалисты приступили к оценке ущерба. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размыванием дорог в городе. В Нижних Сергах проживают около 9 тыс. человек. В городе находится прокатный стан завода "НЛМК-Урал". 

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичСвердловская область
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