Глава МЧС сообщил, что подачу газа в Нижние Серги восстановят к зиме

НИЖНИЕ СЕРГИ /Свердловская область/, 22 июля. /ТАСС/. Подача газа в город Нижние Серги, где из-за паводка введен режим ЧС, будет восстановлена к зиме. Об этом в среду сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

"Я думаю, что это все [газоснабжение] будет восстановлено. До зимы точно", - сказал он, отвечая на вопрос местной жительницы.

21 июля сообщалось, что 70 индивидуальных жилых домов остаются без газоснабжения. На одном из участков, по сообщению пресс-службы АО "Газэкс", газопроводы смыло потоком воды - для восстановления потребуется прокладка новой трассы.

Как сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе совещания по итогам осмотра затопленного года, в первую очередь в Нижних Сергах будет восстановлено русло реки и дорога.