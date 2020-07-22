Глава МЧС совершил облет пострадавшего от паводка города Нижние Серги

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев совершил в среду облет города Нижние Серги в Свердловской области, который пострадал от паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В рамках рабочего визита в Свердловскую область глава МЧС РФ Евгений Зиничев совместно с губернатором Евгением Куйвашевым совершил облет подтопленных территорий в Нижних Сергах. После этого министр пообщался с жителями города и спасателями", - сказали в ведомстве.

Зиничев проверил, как проходят аварийно-восстановительные работы. По данным МЧС, в настоящее время расчищено русло реки Заставка, вышедшей из берегов в результате проливных дождей. Также оказывается адресная помощь населению, в пунктах временного размещения находятся девять жителей пострадавших от паводка домов. В среду министр проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

20 июля в Нижних Сергах из-за проливных дождей были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, и четыре административных здания. В результате паводка повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома. Специалисты приступили к оценке ущерба. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размывом дорог. В городе проживают около 9 тыс. человек.