Более 340 жителей Нижних Серег обратились за компенсацией

НИЖНИЕ СЕРГИ /Свердловская область/, 22 июля. /ТАСС/. Более 340 жителей города Нижние Серги в Свердловской области, затопленного в результате сильных дождей, обратились за денежной компенсацией после повреждения имущества. Об этом ТАСС сообщил в среду глава города Андрей Чекасин.

"На вчерашний день 343 заявления. Это количество людей, которым будет выплачена компенсация 10 тыс. из областного бюджета, 5 тыс. - из местного", - сказал он, добавив, что люди продолжают направлять заявления.

Министр МЧС РФ Евгений Зиничев в ходе осмотра затопленного города подтвердил, что причиной ЧП является непогода.

В городе из-за паводка введен режим ЧС. Продолжаются работы по расчистке улиц, а также русла реки Заставка от мусора: вывезено 1 555 кубометров мусора. Производится откачка воды из подвалов частных жилых домов, с придомовых территорий. Всего к ликвидации последствий привлечены 436 человек, 68 единиц техники.

Пострадавших в результате паводка нет, но повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Специалисты приступили к оценке ущерба. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размыванием дорог в городе. В Нижних Сергах проживают около 9 тыс. человек. В городе находится прокатный стан завода "НЛМК-Урал".