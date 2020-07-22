Семья девочки со спинальной мышечной атрофией вернулась в Югру после лечения в США

ТАСС, 22 июля. Семья Сырцевых из Югорска (ХМАО) вернулась домой после успешного лечения полуторагодовалой дочери Юлианы в США от спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщила в среду мама Юлианы в аккаунте девочки в Instagram.

"Мы вернулись! Мы дома <…> Дорога была утомительной и заняла больше суток. Юлиана стойко все перенесла и чувствует себя нормально", - написала мама девочки в Instagram, добавив, что семья выражает благодарность губернатору Югры Наталье Комаровой.

В середине марта 2020 года для помощи в лечении Юлианы было собрано более 150 млн рублей на не зарегистрированный в РФ препарат Zolgensma. Для этого в регионе проводились благотворительные концерты, сборы денег предпринимателями и волонтерами. Также помощь оказали коллектив и руководство компании "Газпром трансгаз Югорск", член сборной России по волейболу, двукратный чемпион Европы Артем Вольвич и олимпийский чемпион хоккеист Павел Дацюк. Свои средства вносили все неравнодушные жители Югры и других регионов страны.

В конце марта семья Сырцевых прилетела в штат Огайо (США), где было запланировано лечение Юлианы. После двухнедельного карантина девочка прошла генную терапию препаратом Zolgensma. Мама Юлианы также сообщала, что семье нужно будет находиться в США еще три месяца, наблюдаться и регулярно сдавать анализы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 30 января поручила профильному комитету по социальной политике рассмотреть возможность включения СМА в список первоочередных орфанных (редких) заболеваний, лечение которых будет финансироваться из бюджета с 2021 года. Ежегодно в России рождается около 200 детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". Стоимость лечения СМА зарегистрированным в РФ препаратом "Спинраза" составляет примерно 48 млн рублей в первые 14 месяцев, затем 24 млн рублей ежегодно. Не зарегистрированный в РФ препарат Zolgensma, который вводится только раз не позднее возраста двух лет, стоит более 140 млн рублей.

Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций.