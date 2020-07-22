Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге начнется 29 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Показ музыкальных фильмов Венского фестиваля в Екатеринбурге, который проходит в городе с 2010 года под открытым небом, пройдет с 29 июля по 12 августа. При этом организаторы ограничили количество посадочных мест и отменили услугу выдачи зрителям пледов, сообщили в среду в пресс-службе почетного консульства Австрийской Республики в Екатеринбурге.

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году Венский фестиваль был перенесен на более поздние сроки и пройдет с 29 июля по 12 августа", - сказали в пресс-службе, уточнив, что из-за того, что фестиваль будет идти две недели вместо трех запланированных, ежедневные показы будут начинаться раньше обычного - в 19:30.

Из-за ситуации с пандемией на фестивале ограничат количество посадочных мест до 750, вход на площадку будет возможен только по предварительной записи или при наличии свободных мест. Также в этом году организаторы отказались от детской площадки и проката пледов.

"Мы рады открывшейся возможности дать горожанам праздник и проработали схему необходимых ограничительных мер для обеспечения безопасности посетителей мероприятия с учетом всех требований Роспотребнадзора, а также рекомендаций австрийского офиса правообладателей Венского фестиваля. Нужно отметить, что сейчас в Вене с успехом идет Венский фестиваль, где введены те же самые меры, что будут применены в Екатеринбурге", - сказали в пресс-службе. В день открытия зрителям покажут запись оперы "Риголетто" с фестиваля, проходящего на сцене на воде в австрийском городе Брегенце.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, а также ряд других ограничительных мер. В регионе разрешены спектакли, концерты, кинопоказы, представления на открытом воздухе с количеством посетителей, не превышающим 50% от вместимости площадки. Общее количество зафиксированных в области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18 484.

О фестивале

История Венского фестиваля музыкальных фильмов началась в 1991 году на Ратушной площади столицы Австрии. Мероприятие проходит в Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке, Токио и Екатеринбурге. Во всем мире фестиваль ежегодно собирает более 700 тыс. зрителей.

В Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов проходит с 2010 года при поддержке почетного консульства Австрии. Мероприятие проходит на площади Кирова перед Уральским федеральным университетом. В 2019 году фестиваль собрал порядка 80 тыс. зрителей, в день открытия его посетили около 5 тыс. человек.