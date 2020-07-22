В Екатеринбурге назовут одну из улиц в честь Евгения Родыгина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга планируют назвать одну из городских улиц в честь уральского композитора и автора песен, народного артиста России Евгения Родыгина, который умер накануне на 96-м году жизни. Об этом сообщил в среду на прощании с композитором в Храме-на-Крови глава города Александр Высокинский.

"Конечно, мы примем решение о названии [в честь Евгения Родыгина] одной из новых улиц Екатеринбурга, мы обязательно увековечим память Евгения Павловича. Он все время будет с нами - в своих произведениях, в своих учениках", - сказал Высокинский.

Прощание с Евгением Родыгиным проходит в Храме-на-Крови, священнослужители приступили к отпеванию композитора.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что смерть композитора - огромная утрата для жителей региона. В Свердловской области 2020 год был объявлен Годом Евгения Родыгина.

Родыгин - почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист России. В 2010 году его избрали в состав почетного секретариата Союза композиторов России. Работал в Уральском народном хоре, написал в те годы наиболее популярные песни "Уральская рябинушка" ("Ой, рябина кудрявая"), "Куда бежишь, тропинка милая", "Едут новоселы", "Белым снегом", "У границы". Также композитор писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии.

Композитор родился в Пермском крае. В годы Великой Отечественной войны он добровольцем ушел на фронт и сражался в составе стрелковой дивизии, был награжден медалью "За отвагу".