В Нижних Сергах восстановили холодное водоснабжение

"На сегодняшний день холодное водоснабжение и электроснабжение в городе Нижние Серги восстановлено. Социально значимые объекты, административные здания подключены", - сказал губернатор.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили холодное водоснабжение в городе Нижние Серги Свердловской области, где из-за паводка введен режим ЧС. Также в муниципалитете полностью заработало электроснабжение, сообщил на совещании с главой МЧС РФ губернатор региона Евгений Куйвашев.

Он пояснил, что два частных дома полностью разрушены, один частично. Работает комиссия по оценке, которая в течение недели сообщит итоги работы, в том числе по утрате и восстановлению жилых домов.

Куйвашев также сообщил, что жители города начнут получать материальную помощь с 23 июля.

"Материальная помощь будет выплачиваться с завтрашнего дня", - сказал он, не уточнив размер выплаты.

Ранее глава города Нижние Серги Андрей Чекасин сообщил ТАСС, что более 340 местных жителей обратились за денежной компенсацией.

Пострадавших в результате паводка нет, однако потоком воды повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Специалисты приступили к оценке ущерба. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размыванием дорог в городе. В Нижних Сергах проживают около 9 тыс. человек. В городе находится прокатный стан завода "НЛМК-Урал".