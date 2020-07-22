В МЧС предупредили о возможности новых подтоплений на Урале из-за дождей

Находящийся в рабочей поездке по региону глава МЧС РФ Евгений Зиничев попросил подготовиться к ухудшению ситуации. "Прошу руководителей всех уровней обратить на это особое внимание и принять соответствующие меры. Безусловно, стихию мы остановить не можем, но мы обязаны всегда готовиться к самому неблагоприятному развитию обстановки, бороться с последствиями непогоды, стараться минимизировать ущерб. Мы должны реагировать на такие ЧС, имея четкий алгоритм действий, начиная от действий диспетчера и выше", - цитируют министра в пресс-службе.

По данным МЧС, в пострадавшем от паводка городе Нижние Серги на среду подтопленных жилых домов нет, электроснабжение восстановлено, за исключением частных жилых домов. Проводится информирование населения о предстоящих опасных погодных явлениях. В ликвидации последствий паводка участвуют 436 человек, 68 единиц техники, включая беспилотники, а также 19 плавсредств. Продолжаются работы по расчистке улиц и русла реки Заставки. Всего вывезено более 1,5 тыс. кубометров мусора. Жителям оказывается адресная помощь по откачке воды, доставке продуктов и питьевой воды. Организованы подворовые обходы для оценки пострадавшего имущества.

"Я лично сегодня пообщался с пострадавшим населением в Нижнесергинском районе. Они подтвердили, что подобных крупных чрезвычайных ситуаций на территории СЗФО, ДФО, УФО (Северо-Западный, Дальневосточный, Уральский федеральные округа) ранее не происходило. В данном случае, действительно, были приняты правильные решения, обошлось без жертв. Я вас еще раз призываю к тому, что силы РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) должны быть готовы к таким капризам природы, а не опираться на среднемноголетние значения", - добавил Зиничев на совещании с местными властями по итогам поездки в Нижние Серги.

20 июля в уральском городе Нижние Серги с населением около 9 тыс. человек из-за проливных дождей были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, и четыре административных здания. В результате паводка повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома. Специалисты приступили к оценке ущерба. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размывом дорог.