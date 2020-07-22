Около 40 человек покинули монастырь на Урале, где находится схимонах Сергий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Около 40 человек покинули Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области после конфликта лишенного церковным судом сана схимонаха Сергия (Романова) и игуменьи Варвары (Крыгиной). Об этом сообщил ТАСС религиовед Роман Силантьев в среду.

Ранее игуменья Варвара высказала несогласие с поведением духовника обители схиигумена Сергия, что вызвало негодование последнего. В результате возникшего конфликта настоятельница вынуждена была покинуть обитель. Вместе с ней 15 июня ушли еще пять монахинь.

"Действительно, насколько мне известно, монастырь покинуло 14 монахинь, а если говорить также о священниках и мирянах, то это около 40 человек. Также, насколько мне известно, многие покинули скиты", - сказал Силантьев.

Информацию о том, что монастырь с момента отъезда настоятельницы Варвары (Крыгиной) покинули 38 человек, ТАСС подтвердили и в Екатеринбургской епархии.

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор направлен на утверждение патриарху. Также Романов был оштрафован по двум административным делам - на 18 тыс. рублей по статье о возбуждении ненависти или вражды и на 90 тыс. рублей - по статье о распространении недостоверной информации.