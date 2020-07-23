Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос почти на 30% за шесть месяцев 2020 года

ТАСС, 23 июля. Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам первых шести месяцев 2020 года составил почти 130% к аналогичному показателю прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

"За январь - июнь 2020 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 128,6% к январю - июню 2019 года", - сообщили в департаменте.

Там отметили, что рост общего показателя произошел за счет обрабатывающих производств, по данной статье индекс за шесть месяцев 2020 года вырос более чем на 70% по сравнению с первым полугодием 2019 года. В частности, наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов - 271% к аналогичному периоду прошлого года. Такой показатель, пояснили в департаменте, обусловлен наращиванием выпуска продукции нефтехимическим комплексом "Запсибнефтехим".

Сохранить темпы роста промышленного производства помогли и меры, принятые региональным правительством в период пандемии. Например, с 13 апреля в области поэтапно вводились послабления для промпроизводств: компании могли в заявительном порядке и при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм возобновить работу.