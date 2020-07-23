Крупный пожар приближается к границам заповедника "Денежкин Камень" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Пожар площадью более 300 га приближается к границам природного заповедника "Денежкин Камень" в Свердловской области. В самом заповеднике площадь пожара составляет 25 га, сообщается в четверг на официальном сайте заповедника.

"Площадь пожара в заповеднике "Денежкин Камень" составила 25 гектаров. С юго-восточной стороны заповедника движется еще одна угроза - крупный пожар [площадью] более 300 гектаров, приближаясь к реке Сосьва и к границам заповедника. Есть вероятность, что этот пожар может перейти через реку и перекинуться на особо охраняемую природную территорию", - говорится в сообщении.

Заповедник "Денежкин Камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.