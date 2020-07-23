Более 57 тыс. кубометров воды откачали из домов в Нижних Сергах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Более 57 тыс. кубических метров воды откачано из жилых домов и административных зданий города Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в четверг.

"Всего с начала работ из жилых домов и подтопленных административных зданий откачано 57 300 куб. метров воды", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что основные работы проводятся по расчистке русла реки Заставка в районе автомобильного и пешеходного моста, а также ниже по течению реки. С начала аварийно-восстановительных работ вывезено 2 065 куб. м мусора.

"В зоне ЧС с населением работают психологи МЧС России. <…> Работает межведомственная комиссия по оценке пострадавшего имущества граждан. На базе ЕДДС Нижнесергинского муниципального района продолжает работу горячая линия по оказанию необходимой помощи населению, пострадавшему в результате опасных погодных явлений", - добавили в пресс-службе.

Пострадавших в результате паводка нет, повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Специалисты приступили к оценке ущерба. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размыванием дорог в городе. В Нижних Сергах проживают около 9 тыс. человек. В городе находится прокатный стан завода "НЛМК-Урал".