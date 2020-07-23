В Челябинске дождем затопило больницу, где есть пациенты с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Корпус противотуберкулезного диспансера в Челябинске, где также лечатся зараженные коронавирусом, затопило ливнем, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-центре прокуратуры.

"Вчера в СМИ появились публикации о подтоплении корпуса противотуберкулезного диспансера в Челябинске. Известно, что там есть ковидное отделение. По поручению прокурора области Виталия Лопина организована проверка информации", - сказали в пресс-центре.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области сообщили ТАСС, что подтопленный ливнем корпус делится на несколько блоков и частей, включая госпитальную базу для зараженных коронавирусом. "Протечка кровли произошла по причине заполнения ливневой канализации строительным мусором. Дождевая вода, накопившаяся на кровле, протекла на четвертый этаж, произошло затопление этажа. Пациенты были переведены на третий и второй этажи, получают всю необходимую медицинскую помощь", - сказали в Минздраве.

В пресс-службе областного Минздрава добавили, что медицинское оборудование не пострадало, вся мебель из палат была вовремя убрана. "На данный момент устранены протечки, прочищена ливневка, заделаны отверстия, через которые поступала вода. После просушки помещения в рамках гарантийных обязательств подрядчик приступит к устранению недостатков", - заверили в Минздраве.

С 19 июля во многих районах Челябинской области установилась дождливая погода, прошли грозы с градом и сильные дожди.

По данным Минздрава Челябинской области, на утро 23 июля в регионе подтверждено 10 757 случаев заражения коронавирусом (129 новых). Лечение продолжают 3 526 человек, 6 960 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.