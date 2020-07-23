Свердловский губернатор выделил 6 млн рублей пострадавшим от наводнения

"В бюджет Нижнесергинского городского поселения из резервного фонда правительства Свердловской области направляется трансферт в 6 млн рублей на оказание единовременной помощи жителям Нижних Серег, чье имущество пострадало от стихии. На первоочередные нужды пострадавшим выплатят по 15 тыс. рублей. Курировать осуществление выплат на месте будет региональное министерство общественной безопасности", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что компенсационные выплаты по потере или порче имущества начнут выдавать после того, как завершится оценка ущерба для каждого, кто пострадал в результате бедствия. Для этого создана и работает специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты местной администрации, областного Минстроя и Управления капитального строительства.

"Ожидается, что как только комиссия завершит обследование всех пострадавших домов, в десятидневный срок будут произведены все необходимые расчеты. На сегодняшний день на компенсации претендуют более 300 горожан", - добавили там.

Пострадавших в результате паводка нет, но повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Специалисты приступили к оценке ущерба. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размыванием дорог в городе. В Нижних Сергах проживают около 9 тыс. человек. В городе находится прокатный стан завода "НЛМК-Урал".