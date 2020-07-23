Работники сферы культуры Екатеринбурга потеряли до 20% зарплаты из-за пандемии

"Учитывая общую экономическую ситуацию, было принято решение о небольшом пятипроцентном [сокращении] фонда оплаты труда по учреждениям культуры нашего города. Частично этот фонд был возвращен, далее уже зависит от конкретного учреждения, ситуации <...> - каждый директор принимает в этой ситуации антикризисные решения. Разумеется, было бы неправдой сказать, что не снизились заработные платы - они действительно снизились с апреля до настоящего момента. Могу сказать, что в целом по сфере где-то до 20% в зависимости от типа учреждения", - сказал Марков.

Он отметил, что учреждения культуры Екатеринбурга имеют самый большой внебюджетный фонд по сравнению с аналогичными в других российских городах-миллионниках. Однако фонды значительно сократились из-за отсутствия у учреждений возможности зарабатывать деньги в пандемию. "Ситуация есть, но не думаю, что она настолько критичная. И мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы находить решения", - добавил Марков.

20 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram о том, что власти региона разрешили культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях. По данным департамента информполитики, в области разрешили и индивидуальное посещение музеев.

В Свердловской области зафиксировано 18 733 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 13 365 уже выздоровели, а 213 - умерли. Состояние 189 госпитализированных оценивается как тяжелое, 155 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 66 - на аппаратах ИВЛ.