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Челябинский губернатор инициировал проверку всех круглосуточных кафе в регионе

Алексей Текслер отметил, что площадь торгового зала точек общепита, где продают алкоголь, должна быть не менее 40 кв. метров

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Челябинские власти по поручению главы области Алексея Текслера проведут проверку на соответствие действующим требованиям всех круглосуточных кафе региона. Об этом Текслер написал на своей странице в Instagram.

"Дал поручение главам муниципалитетов вместе с полицией проверить работу круглосуточных кафе, которые еще называют "наливайки". Это большая проблема для жителей многоквартирных домов. Уверен, вы знаете, что происходит в таких местах", - написал Текслер.

Он отметил, что площадь торгового зала точек общепита, где продают алкоголь, должна быть не менее 40 кв. метров. Если меньше, то спиртного там быть не должно.

Также Текслер перед началом учебного года поручил проверить магазины вблизи образовательных учреждений: продажа алкоголя там запрещена, но жалобы на это регулярно поступают.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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