{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 2 тыс. кубометров мусора вывезли из Нижних Серег после паводка

Холодное водоснабжение в городе полностью восстановлено, проводятся работы по восстановлению горячего
Описание
© ГУ МЧС России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. кубических метров мусора вывезено из города Нижние Серги в Свердловской области, который был затоплен в результате сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в пятницу.

На эту тему

"Из зоны ЧС в городе Нижние Серги вывезено более 2 тыс. куб. м мусора. Продолжается оказание помощи пострадавшему населению. Спасатели производят работы по расчистке дворов, подъездов и проходов к жилым домам от мусора и поврежденных конструкций", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что холодное водоснабжение в городе полностью восстановлено, проводятся работы по восстановлению горячего водоснабжения. Кроме того, производится выплата материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка. Организованы пункты выдачи бутилированной питьевой воды и продуктовых наборов для горожан.

В результате паводка повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Специалисты приступили к оценке ущерба. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размыванием дорог в городе. В Нижних Сергах проживают около 9 тыс. человек. В городе находится прокатный стан завода "НЛМК-Урал".

Теги
РоссияСвердловская область
Пандемия коронавируса нового типа
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 9 августа
В регионе продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия
Читать полностью