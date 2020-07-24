Более 2 тыс. кубометров мусора вывезли из Нижних Серег после паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. кубических метров мусора вывезено из города Нижние Серги в Свердловской области, который был затоплен в результате сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в пятницу.

"Из зоны ЧС в городе Нижние Серги вывезено более 2 тыс. куб. м мусора. Продолжается оказание помощи пострадавшему населению. Спасатели производят работы по расчистке дворов, подъездов и проходов к жилым домам от мусора и поврежденных конструкций", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что холодное водоснабжение в городе полностью восстановлено, проводятся работы по восстановлению горячего водоснабжения. Кроме того, производится выплата материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка. Организованы пункты выдачи бутилированной питьевой воды и продуктовых наборов для горожан.

В результате паводка повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Специалисты приступили к оценке ущерба. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размыванием дорог в городе. В Нижних Сергах проживают около 9 тыс. человек. В городе находится прокатный стан завода "НЛМК-Урал".