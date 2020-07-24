В Екатеринбурге спустя 24 года установили подозреваемого в убийстве трех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Следователи установили личность подозреваемого в убийстве трех человек и преступлениях сексуального характера, совершенных в Екатеринбурге в 1996 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой следственного управления СК РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, 25 января 1996 года в квартире дома на улице Луначарского в Екатеринбурге были обнаружены тела 37-летней женщины и двух несовершеннолетних девочек. На первоначальном этапе преступление раскрыть не удалось.

"В Свердловской области установлен подозреваемый в убийстве трех лиц и преступлениях сексуального характера, совершенных в 1996 году <...> Расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений <…> УК РСФСР "умышленное убийство двух и более лиц", а также <…> УК РФ "изнасилование и насильственные действия сексуального характера", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что с 2004 года фигурант отбывал наказание в исправительном учреждении Челябинской области. "После установления его причастности к убийству 1996 года в Екатеринбурге приняты меры к его этапированию в органы ФСИН Свердловской области", - добавили в пресс-службе.