Боевые самолеты отработали дозаправку в воздухе на учениях в Челябинской области

ТАСС, 24 июля. Более 20 самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа отработали дневную и ночную дозаправку топливом в воздухе на учениях в Челябинской области, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"В течение трех летных смен экипажи оперативно-тактической авиации ЦВО совершили около 100 дозаправок от воздушного танкера Ил-78. Контакт заправочной штанги с конус-датчиком Ил-78 экипажи выполняли на скорости от 500 до 600 км/ч днем и ночью с помощью бортовых осветительных приборов. Летчики отработали одиночные и парные подлеты к топливозаправщику на расстояние около 15 м на различных высотах от 2 000 до 8 000 м", - говорится в сообщении.

Один из сложнейших элементов летной подготовки отработали экипажи самолетов четырех типов: истребителей-бомбардировщиков Су-34, самолетов разведчиков Су-24МР, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и авиационного танкера Ил-78.