В епархии заявили, что схимонах Сергий должен покинуть Среднеуральский монастырь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Лишенный сана схимонах Сергий (Романов) должен покинуть Среднеуральский женский монастырь, который он продолжает своевольно удерживать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии в пятницу.
Ранее в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана Сергия. 15 июня игуменья Варвара высказала несогласие с поведением духовника обители схиигумена Сергия, что вызвало негодование последнего. В результате возникшего конфликта настоятельница вынуждена была покинуть обитель.
"Напоминаем, что лишенный священнического сана схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь. Между тем законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), назначенная Священным синодом. В епархии неоднократно отмечали, что восстановление мирной жизни обители возможно лишь с возвращением игумении Варвары, для чего схимонаху Сергию необходимо покинуть женский монастырь", - сообщили в пресс-службе. В епархии подчеркнули, что не сомневаются в возвращении монастыря "в лоно матери церкви".
В свою очередь представитель обители Всеволод Могучев сообщил ТАСС, что Сергий не планирует покидать монастырь и оставлять должность духовника Среднеуральского женского монастыря в связи с утверждением патриархом решения церковного суда Екатеринбургской епархии.
"Жизнь монастыря никак не изменилась, люди молятся, паломники приезжают. У отца Сергия позиция такая: у него есть сейчас более важные дела, чем комментировать какие-то решения и заявления, никакие планы не изменились. Он был и остается духовником Среднеуральского монастыря", - сказал Могучев.
Церковный суд Екатеринбургской епархии 3 июля лишил схиигумена Сергия (Романова) сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов. Он был отстранен от проповедей 27 апреля.