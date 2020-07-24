Число вакансий в Свердловской области увеличилось почти на 20% с начала года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Число заявленных работодателями вакансий в Свердловской области увеличилось на 18% с января 2020 года и приблизилось к 40 тысячам. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в департаменте труда и занятости региона.

"На 22 июля число заявленных работодателями вакансий составляет 39 806 единиц, на 1 января 2020 года таких вакансий было 33 731 - рост на 18%", - говорится в сообщении.

Рост количества вакансий, по информации департамента, обусловлен проведением комплекса мероприятий по снижению напряженности на рынке труда области, в том числе организацией временных и общественных работ.

В департаменте добавили, что с начала года количество вакансий увеличилось, в основном, за счет появления новых рабочих мест в сфере образования, культуры и спорта, а также за счет предоставления прочих услуг.

По данным департамента на 22 июля, в региональную службу занятости населения обратились 101 314 безработных граждан. В режиме неполной занятости находится около 44 тысяч работников из 1 620 организаций.

2 июля сообщалось, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест и частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников.